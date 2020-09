CASERTA città dei parcheggi intelligenti. Ma l’innovazione arriva sempre da fuori

CASERTA – Incredibile (!) ma vero, la città di Caserta figura tra gli esempi virtuosi di un progetto molto interessante, descritto dalla “Analisi predittiva per Parcheggio Intelligente” redatta dall’Università di Napoli Federico II.

Una sola notazione: purtroppo Caserta deve sempre attingere a competenze esterne, in questo caso all’azienda napoletana di mobilitàT.M., quegli elementi di innovazione per cui non ha mai brillato.

Il progetto K-City utilizza tecnologie come i sensori IoT per localizzare velocemente e in tempo reale i posti auto disponibili: K-City è un progetto nell’ambito dello scenario Smart Mobility della Regione Campania.

Così il parcheggio intelligente diventa un elemento essenziale nel contesto delle città intelligenti e della mobilità intelligente. Il progetto K-City è caratterizzato dall’installazione di sensori, in grado di comunicare attraverso gateway distribuiti. Questi sensori sono “boe” posizionate sulle strisce blu, gestito da una piattaforma web.

Il sistema consente ai cittadini di controllare a distanza, in tempo reale, sul proprio cellulare, se gli stalli sono occupati e anche lo stato di pagamento della sosta. Nei dettagli, i sensori sono dotati di una connessione indipendente che utilizza un protocollo LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) sul server dedicato.

Posizionati in corrispondenza dei posteggi a pagamento trasmettono l’informazione sui posti auto disponibili e forniscono molti altri dati da condividere con gli amministratori del servizio, tramite il Nube. Il sensore riconosce automaticamente l’occupazione di ogni singolo posto auto e ne comunica i dati al centro di controllo amministrativo. In questo modo è possibile controllare a distanza che tutti i parcheggi siano correttamente occupati, con relativo puntuale pagamento del canone di sosta, in coerenza con l’effettiva durata dell’occupazione. In caso di sosta prolungata, l’autista può facilmente rinnovare il pagamento tramite smartphone, senza doverlo fare tornando al posto fisicamente.

Quelli ritratti in foto sono alcuni dei sensori IoT impiegati nella città di Caserta. Ogni sensore è in grado rilevare la presenza di un veicolo parcheggiato, trasmettendo i dati raccolti al gateway più vicino. Il sensore può essere installato in pochi minuti e presenta un involucro IP67 elegante ma estremamente robusto in grado di resistere a qualsiasi influenza esterna.