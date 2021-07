CASERTA. “Cittadinanza Benemerita” alla vedova dell’ex Presidente della Repubblica Giovanni Leone

CASERTA – Il sindaco di Caserta Carlo Marino ed il consigliere Gianluca Iannucci, in rappresentanza dell’intero Consiglio comunale, hanno consegnato questa mattina a Roma la “Cittadinanza Benemerita” alla signora Vittoria Michitto, vedova dell’ex presidente della Repubblica Giovanni Leone, nata nel capoluogo di Terra di Lavoro il 15 luglio del 1928. “Ciò nel ricordo – spiega il sindaco Marino – di una presenza di elevato profilo umano e sociale a fianco del Capo dello Stato, nel ruolo di first lady amata e rispettata, il cui fascino nonostante il trascorrere degli anni, si è rafforzato nell’immaginario collettivo della gente, a Caserta e non solo“. Il conferimento della “Cittadinanza Benemerita” a Donna Vittoria Michitto è stato approvato con Deliberazione di Consiglio comunale del 13 aprile 2021, “per aver dato un notevole impulso, in un particolare momento storico-sociale, nel suo ruolo sempre molto partecipato, di consorte dell’avvocato Giovanni Leone, già presidente della Repubblica, ad una ‘rivoluzione culturale’ ed al ‘ripensamento dell’identità femminile’ attraverso il suo impegno istituzionale in attività sociali e di volontariato contribuendo, dunque, a diffondere nel mondo l’inedita immagine della donna nella sua nuova veste autonoma, indipendente e riconoscibile che trova nella ‘relazionalità’ sociale’ il suo punto di forza e di vittoria”. Sulla pergamena consegnata dal sindaco Marino e dal consigliere Iannucci si legge: “La natia Caserta, con voto unanime, conferisce la cittadinanza benemerita a Donna Vittoria Michitto Leone, riconosciuta e ineguagliata First Lady italiana che, con il suo fascino, la fine intelligenza e la dolcezza dei modi, racchiudendo in se al massimo grado le qualità più significative della donna italiana apprezzate nel mondo, affiancando costantemente il marito onorevole Giovanni Leone, presidente della Repubblica, ha dato lustro allo Stato italiano, alla famiglia e alla città d’origine cui ha sempre dedicato attenzione, cura e solerte generosità, orgogliosa di esserne figlia”. Il sindaco ed il consigliere hanno anche consegnato in dono a Donna Vittoria Michitto un piccolo manufatto in seta di San Leucio ed una scultura in bronzo, realizzata per l’occasione dall’artista don Battista Marello, nella quale sono raffigurate le cornucopie dello stemma della città ed il giglio borbonico.