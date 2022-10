CASERTA. Cocaina nascosta nella farina: scarcerato piazzaiolo

Arrestato dalla polizia ad aprile I n seguito a servizi di osservazione svolti dalla Squadra Mobile di Caserta

CASERTA – Nascondeva le dosi di cocaina da vendere in un cassetto posto al di sotto del piano in marmo per la lavorazione delle pizze. Era lo stratagemma ideato da un pizzaiolo di Caserta, 54 anni, per spacciare e arrotondare lo stipendio.

Arrestato dalla polizia ad aprile I n seguito a servizi di osservazione svolti dalla Squadra Mobile di Caserta, che aveva notato un insolito andirivieni dall’interno della pizzeria, era scattato il blitz che aveva portato a rinvenire, occultato nella farina sotto il banco di lavorazione della pizza, un involucro arancione – come quelli che contengono le sorprese negli ovetti di cioccolato – all’interno del quale c’erano 11 dosi di cocaina.

Condannato a due anni. E’ questa la decisione del giudice Gaudiano all’esito del processo celebrato con rito abbreviato al termine del quale ha disposto l’immediata liberazione del 54enne dagli arresti domiciliari dove si trovava ancora ristretto.