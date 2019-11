CASERTA. Condannata per rapina, 58enne fermata alla stazione

CASERTA – Doveva scontare una pena di otto mesi di reclusione la cinquantottenne che è stata rintracciata e

arrestata nella Stazione di Caserta dagli agenti della Polizia Ferroviaria in servizio in quello scalo.



La donna, condannata in via definitiva ad anni 1, mesi 10 e giorni 15 di reclusione per una rapina, è stataraggiunta da un provvedimento di determinazione di Pene Concorrenti emesso dalla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Napoli che non gli era stato notificato perché irreperibile all’ultimoindirizzo.

Nella giornata di ieri la pregiudicata è stata rintracciata dagli agenti Polfer nella stazione di Caserta.

Sprovvista di qualsiasi documento idoneo alla sua identificazione, la donna è stata sottoposta ai rilievi

segnaletici che ne hanno accertato l’identità. Dagli ulteriori controlli presso la banca dati interforze è

emerso a suo carico il provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli.

Pertanto la stessa è stata tratta in arresto e condotta presso la Casa Circondariale di Pozzuoli (NA) per

l’espiazione della pena.