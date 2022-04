CASERTA. CONSIGLIO PROVINCIALE L’esclusa Liliana Trovato pronta ad appellarsi al Consiglio di Stato

Il Tar ha ieri stabilito che nell’assise presieduta da Giorgio Magliocca debba sedere il sindaco di Cesa Enzo Guida (Pd). Ma la consigliera comunale di Caserta non ci sta ed è pronta a presentare ricorso, come suggerito dal segretario regionale di Noi di Centro, Luigi Bosco

CASERTA Stamattina abbiamo scritto della vittoria al Tar di Enzo Guida. Per il Tribunale amministrativo regionale il sindaco di Cesa sostituirà in consiglio provinciale Francesca Liliana Trovato. Ma la consigliera comunale di Caserta è pronta a presentare ricorso al Consiglio di Stato. La questione, quindi, non finisce certo oggi. A suggerirle di opporsi a quanto stabilito dal Tar Campania, infatti, è stato anche il segretario regionale del partito di Mastella “Noi di centro” ed assessore comunale del capoluogo di Terra di Lavoro, Luigi Bosco.