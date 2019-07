CASERTA. Controlli in città della Municipale. E’ lotta al “tavolino selvaggio” di bar e locali

CASERTA – La Polizia municipale rende noto di aver svolto in città, nella serata di martedì, un’operazione di controllo finalizzata alla verifica delle occupazioni di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi.

Nel corso del controllo sono state anche elevate sanzioni a carico dei proprietari di 60 veicoli, per sosta indiscriminata.

I pubblici esercizi controllati sono stati 14: per 8 di questi sono state elevate sanzioni per oltre 1200 euro, per occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione o oltre il consentito; per i rimanenti 6 esercizi sono in corso ulteriori accertamenti.

Il personale della Polizia municipale impegnato nei controlli ha operato a bordo di tre nuove autoradio, entrate da qualche giorno a far parte con altre 4 autovetture del parco autoveicoli della PM.