CASERTA. Coppia scompare nel nulla: ore di ansia per i familiari

CASERTA – E’ da qualche ora che non si hanno più notizie di una coppia di conviventi, Luciano Barba e Giuseppina De Luca, residenti nella frazione di San Clemente a Caserta.

Ospitati da qualche anno nell’abitazione di un residente del posto ed è stato proprio questi a lanciare l’allarme, questa mattina, non trovandoli sul posto al rientro di una commissione. Entrambi hanno problemi di salute, Luciano è non vedente, e per questo non sono automuniti. A sporgere denuncia, a Milano, un familiare. Chiunque avesse notizie dei due può contattare il numero 3803750918.