CASERTA CRESCE OLTRE LA MEDIA DEL MEZZOGIORNO: Enzo Iodice (Fico Presidente): «La sfida è far sì che la crescita arrivi a tutti»

La provincia di Caserta si conferma tra le più dinamiche del Mezzogiorno.

Secondo il report del Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere, il valore aggiunto dell’economia casertana nel 2024 è cresciuto del 2,98%, un dato superiore alla media regionale e nazionale. Caserta si colloca così al 27° posto in Italia per crescita complessiva, con risultati particolarmente positivi nei comparti del commercio, dei servizi e delle costruzioni e un significativo recupero nel settore agricolo.

«I dati economici confermano la tenuta del nostro territorio e la forza del suo tessuto produttivo. Il commercio e i servizi restano un motore fondamentale di sviluppo e vanno sostenuti con politiche di prossimità, strumenti di digitalizzazione e servizi dedicati a chi ogni giorno crea lavoro e valore nelle nostre città», spiega Enzo Iodice, candidato al consiglio regionale con la lista “Fico Presidente”.

Un segnale importante, che testimonia la vitalità del territorio e la capacità delle imprese locali di affrontare le sfide dei mercati con competenza e resilienza. Tuttavia, il report conferma anche una criticità da affrontare con decisione: il valore aggiunto pro capite, fermo a 19.605 euro, che mantiene la provincia al 99° posto nazionale. Un divario che richiama la necessità di politiche concrete per sostenere i redditi più bassi e rafforzare la coesione sociale.

«Non possiamo ignorare il dato sul valore aggiunto pro-capite: dietro quei numeri ci sono famiglie che faticano, giovani che non trovano stabilità, anziani che vivono con troppo poco. Il tema del reddito deve diventare centrale nell’agenda regionale: non solo con sussidi, ma con interventi strutturali che riducano le disuguaglianze e valorizzino chi è rimasto indietro. La crescita economica di Caserta è una base solida – conclude Enzo Iodice – ma la sfida ora è far sì che diventi crescita per tutti. È questo il senso della politica: garantire sviluppo, ma anche giustizia sociale e dignità per ogni persona»



GLI APPUNTAMENTI

In chiusura della settimana, due nuovi appuntamenti con i cittadini: giovedì 30 ottobre alle ore 19.30 ad Aversa, presso La Nuit Café in via Michelangelo 60, per un confronto dopo l’apertura del comitato elettorale in via Diaz ad Aversa, e venerdì 31 ottobre alle ore 18:30 a Caserta, in via San Carlo 158, per l’inaugurazione del comitato elettorale nel capoluogo di provincia.