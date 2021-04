CORONAVIRUS. Scende ancora il contagio a CASERTA E PROVINCIA. La “figuraccia” dell’ASL sulla tabella dei COMUNI. GUARDA I DATI

CASERTA – Ad oggi, certifica il report giornaliero dell’Asl di Caserta di oggi 14 aprile aggiornato alle ore 13, sono 6.851 le persone contagiate, 104 in meno rispetto a ieri e 340 guarigioni.

Nelle ultime 24 ore sono stati 278 i nuovi contagi su 2.660 tamponi effettuati. Continua a salire il conto delle vittime: ben 15 quelle registrate nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.043 persone decedute causa Covid nel Casertano da inizio pandemia.

La percentuale di positività è al 10,5%, in calo rispetto a ieri e a 48 ore fa. E con le informazioni siamo costretti a fermarci qua.

Non proseguiremo con l’elenco dettagliato relativo ai centri più colpiti della nostra provincia, visto e considerato che nel bollettino odierno l’Asl ha aggiornato il conteggio totale della situazione Covid, ma senza aggiornamenti nella tabella dei comuni. Facendo divenire il dato odierno delle città totalmente inutile a capire l’andamento del contagio. Evidentemente, non ci fa una bella figura Michele Tari e lo staff del Direttore del Servizio di Controllo, di Gestione e Sistema Informativo dell’ASL Caserta che, dopo mesi di caos a cavallo dell’estate-autunno 2020, aveva iniziato a rigare dritto, con un’informazione quantomeno affidabile sul contagio, nonostante il tracciamento dei contatti dei positivi è divenuto un’impresa possibile, considerati questi contagi e la qualità del servizio telematico dell’azienda sanitaria locale. Oggi, invece, torniamo a chiederci – senza avere risposta – cosa diamine sia avvenuto in quegli uffici.

