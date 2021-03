CORONAVIRUS. 304 contagi nelle ultime 24 ore nel casertano. I NUMERI DELLA PROVINCIA, IN CAMPANIA E NAZIONALI

Oggi dobbiamo “rifugiarci” nei dati aggregati che il ministero della Salute pubblica giornalmente per tutte le province del nostro Paese, cifre che vanno poi a formare il tabellone definitivo

CASERTA – Pare essere saltato, a quanto pare, il report giornaliero relativo all’andamento del contagio nella provincia di Caserta, in considerazione del fatto che nella giornata di oggi l’Asl Caserta non ha reso noto il dato relativo a tutti i comuni di Terra di Lavoro.

A questo punto, dobbiamo “rifugiarci” nei dati aggregati che il ministero della Salute pubblica giornalmente per tutte le province del nostro Paese, cifre che vanno poi a formare il tabellone definitivo che dal marzo del 2020 ci accompagna ogni giorno. Venendo al numero di Caserta e provincia, i casi di positività registrati nel nostro territorio passano dai 51.335 di 24 ore fa ai 51.639 di oggi. Un aumento di contagi in Terra di Lavoro quindi pari a 304.

Saremmo stati molto felici nel darvi la percentuale del contagio, cioè il rapporto tra nuovi casi e tamponi testati giornalmente, ma, come detto, l’ASL non ha pubblicato queste informazioni.

Passando alle altre quattro province della Campania, dall’inizio della pandemia (marzo 2020) Napoli ha segnato 190.647 (+1.203) casi positivi, Benevento 8.331 (+101), Avellino 14.829 (+196) e Salerno 52.224 (+262).

Covid in Campania

Per quanto riguarda le cifre della nostra regione, resta sotto la soglia del 10% il rapporto tra nuovi casi di Covid e tamponi in Campania (9,95%). Un dato in linea con quello di ieri (9,68%) ma più in generale con la tendenza delle ultime settimane con oscillazioni minime, dettate dal numero più o meno alto di test eseguiti, ma sempre comprese nell’arco di 2-3 punti percentuali. Oggi sono 2.068 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 20.766 tamponi molecolari esaminati. Ben 703 i nuovi pazienti sintomatici. Resta alto il numero delle vittime, 62, mentre i guariti sono 2.814. Cresce di cinque unita’ il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva (184) e si riduce di 11 quello dei posti letto di degenza (1.576).

Covid in Italia

Sono 23.696 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 21.267, per un totale di 3.464.543 dall’inizio dell’epidemia. Sono 460 i decessi nelle ultime 24 ore, esattamente lo stesso numero di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 349.472 rispetto ai 363.767 di ieri, con un rapporto positivi-tamponi che sale al 6,7 per cento. Il numero degli attualmente positivi e’ di 562.856, con un aumento di 1.548 unita’ rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 21.673, per un totale di 2.794.888 dall’inizio dell’epidemia. Sono 3.620 le persone ricoverate in terapia intensiva, con un incremento di 32 unita’ rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 28.424, 14 in meno rispetto a ieri. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (5.046), il Piemonte (2.582), l’Emilia Romagna (2.070) e la Campania (2.068).