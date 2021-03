CORONAVIRUS. Impennata della curva del contagio a CASERTA E PROVINCIA. Ma vi spieghiamo il perché di questo aumento. LA TABELLA COMUNE PER COMUNE

Oggi la percentuale di positività è all’16,3%, ma non è il caso di urlare alla catastrofe

CASERTA – L’Asl Caserta ha reso noto i dati relativi alla provincia di Caserta e i casi di contagio di oggi, 8 marzo, dati aggiornati alle 15, con tutti i numeri relativi alla provincia.

Su 1514 tamponi processati sono 247 i nuovi positivi registrati in provincia di Caserta. Si contano altri 5 morti nelle ultime 24 ore, 810 da inizio pandemia. Sono 114 i guariti giornalieri. Gli attuali contagiati salgono quindi a 5442.

La percentuale di positività è al 16,3%. Un numero in crescita forte rispetto a ieri, ma un dato che si collega alla forte diminuzione relativa ai test effettuati, che passano da i 2.473 di 24 ore fa ai 1.514 di oggi. Inevitabilmente, quando arriva il weekend l’analisi dei test diminuisce e in questa settimana si è visto in maniera evidente: un calo di quasi la metà, che porta ad una crescita della curva del contagio. Se vi parlano di “boom di contagi”, quindi, ricordatevi sempre la questione del fine settimana, in cui vengono testati i casi più urgenti, cioè vengono eseguiti tamponi a persone che hanno avuto contatti certi e stretti con persone di cui è stata già segnalata la positività. Casi che più spesso fanno emergere una positività.