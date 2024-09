CASERTA. Designata la nuova prefetta di Caserta. Si tratta della dott.ssa Lucia Volpe

CASERTA – Il Consiglio dei Ministri, riunitosi in mattinata, ha nominato come nuova prefetta di Caserta la dott.ssa Lucia VOLPE, in sostituzione di Giuseppe CASTALDO, destinato a svolgere le funzioni di prefetto di Cagliari e che lascia l’incarico casertano assunto nell’ottobre del 2021.

La prefetta Volpe, nata a Napoli, si è laureata in Giurisprudenza, con lode, presso l’ateneo Federico II. Intrapresa la carriera prefettizia nel 1990, ha, nel tempo, prestato servizio presso le prefetture di Venezia e Roma, ha svolto incarichi di commissario straordinario per la gestione degli enti locali e di commissario ad acta per l’esecuzione di sentenze di ottemperanza del giudice amministrativo ed è stata altresì rappresentante del Governo per la Regione Sardegna nonché prefetto di Prato.

Al momento svolgeva le funzioni di direttore centrale per le risorse umane presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in Roma.

Come il predecessore, assolverà anche all’incarico di Commissario straordinario del Governo per l’area del Comune di Castelvolturno.