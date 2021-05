CASERTA. Dolore e commozione ai funerali dell’architetto Lucio Santangelo

MADDALONI/CASERTA – (Lidia e Christian de Angelis) Dolore e commozione ai funerali dello stimato architetto Lucio Santangelo 58 anni. Stamani alle 11 presso la Chiesa del Buon Pastore di Caserta si sono svolti i funerali del professionista, nonché ex assessore del Comune Casertano, uomo perbene, attivo e capace, venuto a mancare prematuramente a soli 58 anni, lasciando la moglie Loredana Caduto e i figli Simona e Riccardo, nonché amici, colleghi e familiari.

I presenti hanno dato tra le lacrime l’ultimo saluto all’architetto. Tanti i messaggi di addio tra cui quello del consigliere regionale Gianpiero Zinzi “Un grande dolore!Stanotte ci ha lasciato Lucio Santangelo. Un uomo perbene, un valido amministratore e un architetto competente. Negli ultimi anni ho avuto la fortuna di poter lavorare accanto a lui. La sua professionalità e la sua visione di città e di territorio sono state per me preziose ogniqualvolta si affrontava in Consiglio regionale la materia urbanistica, com’è accaduto con la legge regionale sul Governo del Territorio. Mi piace pensare che quando finalmente verrà approvata, conterrà un po’ del suo ingegno e delle sue intuizioni.La Città perde un eccellente professionista e noi tutti un caro amico. Un forte abbraccio alla famiglia!”

Comune di Caserta “Il sindaco Carlo Marino e l’Amministrazione tutta esprimono il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa dell’architetto Lucio Santangelo.Di lui, già assessore comunale ed attuale membro della Commissione locale per il Paesaggio, rimane vivo il ricordo per la figura di eccellente professionista prestato al bene della città e per il tratto gentile ed educato cui ispirava ogni sua azione.”