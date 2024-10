CASERTA. Donna spaccia droga in auto con i figli piccoli a bordo: ARRESTATA

Cocaina e crack

CASERTA – Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Caserta ha arrestato una donna, 39enne di origine italiana, per spaccio di droga.

In occasione dei servizi di controllo del territorio, la Squadra Volante della Questura di Caserta ha controllato, in area periferica della città, la donna, mentre era in sosta con la propria vettura, con a bordo i figli minori. Ad insospettire i poliziotti sono stati i movimenti di un soggetto che, pochi attimi prima, si era avvicinato alla macchina e, consegnando del denaro, aveva ricevuto in cambio un oggetto. Dopo una perquisizione, è stata trovata in possesso di alcune dosi di cocaina e crack e di denaro contante, considerato provento di vendita.

La donna, risultata essere stata già denunciata, nei giorni precedenti, per analoghi fatti, è stata arrestata e sottoposta agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.