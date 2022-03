CASERTA. Dopo 16 anni, il Macrico riapre alle associazioni. Domenica 4 aprile, invece, sarà accessibile a tutti

Caserta – Il Comitato Macrico Verde, attraverso il comunicato stampa che pubblichiamo in calce, fa sapere che domattina le rappresentanze delle associazioni cittadine riunite nel Comitato stesso potranno accedere all’area per una prima visita di ricognizione, dopo che essa per ben 16 anni è stata inaccessibile, in vista dei diversi progetti di destinazione che sono allo studio in città. Maria Carmela Caiola e Sergio Tanzarella, storici portavoce del comitato Macrico Verde, nel darne notizia, hanno ringraziato per questa opportunità il Vescovo di Caserta, monsignor Pietro Lagnese, ed l’istituto diocesano per il sostentamento del clero, giuridicamente proprietario del compendio.

Inoltre, come anticipato dallo stesso comunicato, domenica 4 aprile, con la collaborazione del FAI (il Fondo Ambiente Italiano è una fondazione nazionale senza scopo di lucro, sorta nel 1975 con l’intento di agire per la tutela, la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico e naturale; a Caserta opera con una sua delegazione), sarà data la possibilità di visitare il parco a tutti i casertani.

IL COMUNICATO STAMPA DEL COMITATO MACRICO VERDE