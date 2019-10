CASERTA. Dopo il Prati-gate ecco il pranzo “top secret” della showgirl al Sunrise

CASERTA – Non hanno esitato a restare aperti domenica scorsa, solo per lei e le sue sorelle, al Sunrise Pizzeria di via Roma a Caserta per accoglierla come meritava. Stiamo parlando di Pamela Prati, reduce dal successo di special guest alle “Nozze in Fiera” di San Marco Evangelista, la soubrette ha scelto volutamente il noto locale di Fabio Biondi per un pranzo, quasi segreto, con le sue tre sorelle, a base di una spettacolare pizza verace napoletana.

L’incontro è stato immortalato da una foto scattata insieme alla showgirl e pubblicata sulla pagina Facebook del locale.

Sembrava quasi che la tragicomica avventura, che l’aveva vista protagonista lo scorso anno a causa di un finto matrimonio con l’immaginario Mike Caltagirone, avesse potuto scalfire la carriera di una delle più belle e sofisticate attrici del panorama italiano. E invece, Pamela Prati è più ricercata che mai.

L’attrice infatti, prima di deliziarsi con le specialità del Sunrise, ha chiuso, come accennavamo, la settima edizione della nota kermesse casertana dedicata al wedding.

Nata Paola Pireddu, questo il nome reale della showgirl, ha esordito come modella e attrice tra gli anni settanta e ottanta. Ma è negli anni ’90, con Pier Francesco Pingitore che entra prepotentemente in tutte le case degli italiani, quando ottiene il ruolo di primadonna nella compagnia del Bagaglino.

Una vera professionista Pamela, che è riuscita a rivestire diversi ruoli durante tutta la sua carriera: da fotomodella (è “The Body” per eccellenza) ad attrice, da balleria a conduttrice televisiva, per finire a cantante. Tutti ricoperti con bravura e maestria. Ci chiediamo, infatti, se la storia del fantomatico Mike Caltagirone, fosse proprio così necessaria per una donna della sua caratura.

Mah, misteri dello star system.