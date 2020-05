CASERTA e il Giordani piangono Sabrina: è morta a 23 anni vinta da un male incurabile

“Non ci sono parole per descrivere il dolore che ha colpito l’Istituzione scolastica F.Giordani . Sabrina sarai con noi sempre ! I tuoi occhi non li dimenticheremo mai . Tutta la comunità scolastica si stringe attorno al carissimo assistente tecnico Domenico Smarra per la perdita della adorata figlia . Sabrina torna tra gli angeli in cielo che tu possa trovare la pace che in terra non ti fu data” .

Queste le parole della



Preside Antonella Serpico alla Notizia della morte di una ex studentessa del Giordani figliola di un operatore della Scuola .Sabrina lottava da anni contro un male terribile che le ha rubato gli anni più belli .Purtroppo oggi lui ha vinto !!!L’ha portata via a soli 23 anni .“Vola leggera Sabrina noi del Giordani preghiamo per te, Anima bella, anima pura tu prega per noi“– conclude la Preside Serpico. I funerali si svolgeranno domani, lunedì, 18 maggio alle ore 15 nella chiesetta di San Clemente.