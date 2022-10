CASERTA E PROVINCIA maglia nera degli incidenti stradali in Campania

La Terra di Lavoro si segnala per l’incremento maggiore di collisioni tra il 2020 – sicuramente influenzato dal lockdown della prima ondata e le restrizioni della seconda – e il 2021 l’anno di riferimento della statistica dell’ACI insieme ad Istat

CASERTA – +27,2%. È questo il dato negativo che emerge dagli studi dell’Aci-Istat relative agli incidenti stradali in Campania.

Nella nostra regione sono statu 914 sinistri nel 2021, come detto, il 27,2% in più rispetto all’anno precedente.

Un aumento che va a spiegarsi anche dalla circostanza che nei mesi di marzo, aprile e maggio, praticamente, non girava un’auto in Italia, in considerazione del lockdown della prima ondata.

L’incremento degli incidenti tra il 2020 e il 2021 più alto in Campania e quello relativo alla provincia di Caserta, in cui si è segnalato un record negativo del 34,5%.

A livello regionale, invece, nel 2021 le collisioni stradali hanno provocato 214 decessi e ben 12.833 feriti.