CASERTA. EX CASERMA POLLIO. In 10 giorni Biondi&Marino vogliono trovare il gestore del parcheggio in mano ai Dresia. Indovinate chi vincerà la gara?

CASERTA – Potrebbe avere un nuovo signore il parcheggio del ex caserma Pollio. Questo perché il comune di Caserta ha pubblicato l’atto con cui viene resa pubblica la manifestazione di interesse relativamente ai prossimi 12 mesi alla quale potranno rispondere tutte le ditte che vorranno gestire l’area di sosta a due passi dalla reggia di Caserta.

Si parte da una base d’asta per 12 mesi dal valore di circa 768 mila euro, 64 mila euro al mese. Su questo importo, scrivono dall’ufficio del dirigente Franco Biondi, bisognerà però calcolare il canone da versare al comune di Caserta che, a base d’asta, è del 30,51%. Sulla carta, quindi, si potrebbe anche superare questa percentuale, considerando che questa è il punto di partenza per le offerte delle ditte. Un aggio, quindi, superiore a quello che gli attualmente gestori del parcheggio stanno pagando al comune di Caserta, cioè il 27%.

Provando ad indovinare, a giocare un po’ con la statistica, i Dresia, la famiglia che ha gestito questo parcheggio nell’ultimo decennio circa, prima con la Cooperativa Caserta Nuova e poi con la Sea Service, possiamo dire si presenteranno alla sfida nuovamente.

Non sappiamo se ancora con la Sea – visto che questa ha avuto seri problemi nel rapporto con il comune, ritardando notevolmente i pagamenti di quanto dovuto, come già successo alla coop. Caserta Nuova – oppure verrà lasciato spazio alla Arkè Lab 3.0, società che vede al suo comando Gaetano Scarpato. Parliamo di una persona che, inevitabilmente, è collegabile ai Dresia, visto che Scarpato è l’amministratore della stessa Sea Service, la società che attualmente gestisce in proroga proprio il parcheggio Pollio. Scarpato, inoltre, ha sposato una componente di questa influente famiglia del capoluogo ed è stato anche candidato anche al consiglio comunale di Caserta nel 2016 a supporto del sindaco Carlo Marino. Un fatto increscioso, poi, riguarda alla notte successiva alle elezioni, quando a Scarpato è stata incendiata la sua vettura parcheggiata tra i rioni Ises e Cappiello di Caserta. La Arkè Lab la incrociammo solo pochi mesi fa, quando era in atto la scalata (poi fallita) alla gestione del parcheggio interrato sovrastato dal monumento ai caduti, situato sotto Piazza IV novembre. Una concessione da 4 milioni e mezzo di euro per una durata “monstre” di 15 anni finita non benissimo per Scarpato/Dresia.

Tendenzialmente lunghi i tempi del comune di Caserta, ma questa volta viene data una certa fretta alle aziende. Infatti, se la determina con cui viene pubblicata la manifestazione di interesse è dell’8 novembre, ieri, il limite massimo entro il cui le aziende interessate dovranno inviare la propria proposta è il 18 novembre. In pratica, le società che vorranno provare ad entrare nel parcheggio Pollio scarsi 10 giorni per presentare le candidature entro e non oltre le ore 12 del prossimo giovedì.

Chiaramente, questo modo di fare non è quello maggiormente in linea con l’idea di aprirsi a nuove aziende, nuove strutture societarie, in considerazione del fatto che viene dato così poco tempo per programmare un lavoro importante per i prossimi 12 mesi alle società che seriamente vogliono offrire un servizio alla comunità.

LA DETERMINA DELL’8 NOVEMBRE & L’AVVISO ALLEGATO