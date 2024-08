CASERTA. FERRAGOSTO SICURO. Controlli a tappeto dei carabinieri

Dal primo pomeriggio di ieri sono in corso, nel centro cittadino e nelle aree periferiche di Caserta, controlli serrati da parte dei carabinieri della locale Compagnia

CASERTA – Il dispositivo dell’Arma, finalizzato a garantire un ferragosto sicuro ai cittadini casertani e alle migliaia di turisti che proprio in queste ore affollano il complesso vanvitelliano e il borgo di Casertavecchia, prevede l’impiego di 20 pattuglie, supportate da personale della Compagnia di Intervento Operativo del 10° Reggimento Carabinieri Campania.

Il particolare servizio, coordinato dal Tenente Mario Peccia, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Caserta ha già consentito, di procedere all’arresto di due persone ritenute responsabili di furto e alla segnalazione all’autorità prefettizia di 4 giovani sorpresi in possesso di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, eseguiti lungo Viale Carlo III e sulle principali arterie di collegamento con i comuni limitrofi, i militari dell’Arma hanno sottoposto a controllo 300 persone e 180 veicoli, elevando contravvenzioni al codice della strada per 18.000 euro. Contestualmente sono state ritirate 3 patenti per guida in stato di ebrezza e denunciate 4 persone per guida senza patente.

L’intensificazione delle attività di controllo del territorio, sia da parte dell’Arma che delle altre Forze di Polizia, è tutt’ora in corso. In caso di necessità, per segnalare un furto, una violenza subita o per qualsiasi esigenza connessa con la vostra sicurezza non esitate a comporre il numero di emergenza “112”. I Carabinieri, come sempre, saranno a vostra disposizione.