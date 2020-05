CASERTA. Finito il lockdown, riapre lo stadio del nuoto

CASERTA – E’ Giuseppe Guida dalla sua pagina facebook ad annunciare la riapertura dello stadio del nuoto a Caserta. Nel suo post indica tutte le norme anti-contagio alle quali bisogna attenersi per garantire una giusta ripartenza nella più totale sicurezza di tutti: “Si riparte!!!! Per la sicurezza degli utenti abbiamo realizzato:

Percorso sanificante prima di entrare negli spogliatoi;





Box divisori phon;

Tende divisorie nelle docce;

Spogliatoi istruttori;

Dispositivi protettivi Front Office;

Dispenser sanificante prima dell’ingresso agli spogliatoi;

Dispenser copriscarpa prima dell’accesso agli spogliatoi;

Dispositivi per sanificare l’aria e le superfici 24/24h;

Sanificazione con ditta certificata degli ambienti;

Analisi delle acque in vasca e negli spogliatoi finalizzati anche al covid 19″

Termoscanner all’ingresso per la misurazione automatica della temperatura;Percorsi diversificati per ingresso e uscita;Box autonomi per vestirsi e svestirsi;