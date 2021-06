CASERTA. Fissati i funerali dell’istruttore di nuoto: strappato alla vita dal COVID a soli 48 anni

CASERTA – Saranno celebrati domani, 11 giugno, i funerali di Fabio Zanolini, istruttore di nuoto di fama regionale strappato alla vita dal Covid e dagli affetti della sua famiglia a soli 48 anni.

Fabio era stato ricoverato ad inizio giugno. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore alla famiglia e in suo ricordo come quello comparso sulla pagina facebook “Giù le mani dallo stadio del nuoto”- che recita– “Tutte le società, i dirigenti, gli istruttori e tutti gli appassionati di nuoto si stringono al dolore della famiglia e di quanti lo hanno voluto bene. Ciao Fabio“

Zanolini lascia l’amata moglie Teresa e l’adorato figlio Francesco. La funzione religiosa si terrà alle 16,oo presso la chiesa del Buon Pastore, in Piazza Pitesti.