CASERTA. FOTO. INCREDIBILE. Nuovo colpo dei ladri alle Poste di Corso Giannone

CASERTA – E dopo circa un mese dobbiamo darvi la notizia di un nuovo raid di malviventi all’ufficio postale di corso Giannone di Caserta, proprio quello in cui all’inizio di dicembre scorso un altra rapina provocò panico in tutta la città. Sul posto ci sono due volanti dei carabinieri, due dei carabinieri e una camionetta dei vigili del fuoco. Sul posto è giunta anche un’ambulanza.

Durante la pausa pranzo, i ladri sono entrati all’interno dell’ufficio postale e non è ancora chiaro cosa abbiano portato via. Quello che pare chiaro, invece, e che abbiano cercato di sfruttare il giorno del pagamento delle pensioni per poter arraffare più denaro possibile.

In questi minuti, i vigili del fuoco stanno lavorando per aprire la porta dell’ufficio postale, chiusa ermeticamente. In questo momento, sono solo delle voci, ma pare che qualcuno potrebbe essere all’interno dell’ufficio postale.