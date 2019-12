CASERTA (d.l.) – Ennesimo incidente stradale sul tratto della variante tra San Clemente e Tuoro. Coinvolte due auto, Nissan Qashqai e Opel agila, che hanno impattato frontalmente, fortunatamente, senza riportare gravi conseguenze. Si registra traffico intenso mentre per le autovetture provenienti da Maddaloni; si è scelto di farle deviare in direzione San Clemente per evitare maggiori ingorghi.