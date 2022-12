CASERTA. Fuga di gas in casa. Tragedia sventata: tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco

Quando i caschi rossi sono arrivati sul posto hanno trovato l’abitazione satura di gas

CASERTA – Grande spavento per gli abitanti di un palazzo in via Lupoli al civico 5, ieri sera poco dopo la mezzanotte per una fuga di gas. Allertati i vigili del fuoco che si sono prontamente portati sul posto trovando un appartamento al primo piano, abitato da una donna straniera, saturo di gas proveniente da una bombola che alimentava una stufetta, in camera da letto, fuoriuscita causata probabilmente da un difetto della valvola per la chiusura/apertura della bombola. Sul posto anche i carabinieri.