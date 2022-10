CASERTA. Furto al Palavignola: rubate le porte degli spogliatoi

La denuncia del consigliere comunale Romolo Vignola

CASERTA – Vandalizzato il Palavignola. A denunciare l’accaduto è il consigliere comunale Romolo Vignola che ha inoltrato una nota al sindaco Carlo Marino, all’assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Marzo e al comandante della polizia municipale Luigi De Simone.

Secondo quanto denunciato nei giorni scorsi ignoti, avrebbero danneggiato la recinzione metallica all’esterno del palazzetto per poi introdursi dentro. Dopo aver forzato il portoncino d’ingresso hanno sottratto le porte degli spogliatoi e altri beni presenti all’interno, abbandonandone una parte fuori alla struttura.

Il consigliere sottolinea anche che “appare indispensabile, al fine di evitare la commissione di altri reati con notevoli ed ingenti danni per la struttura di proprietà comunale – si legge nella nota – porre in essere ogni misura idonea a garantire l’immediata messa in sicurezza dell’impianto, anche in considerazione dei lavori di ristrutturazione che dovranno essere svolti per consentirne l’apertura”.