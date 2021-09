CASERTA. Grande successo per Gigi Finizio a “Un’Estate da BelvedeRe”

CASERTA – Due ore di puro divertimento. Si può riassumere con queste poche parole l’emozionante spettacolo andato in scena lunedì sul palco di Un’Estate da BelvedeRe. Protagonista indiscusso della scena Gigi Finizio. Il cantante e compositore italiano, si è esibito in un lungo concerto tra le mura del Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio incantando i presenti che hanno intonato tutte le sue canzoni.

«È stato davvero emozionante – ha commentato Massimo Vecchione, direttore artistico di Un’Estate da BelvedeRe – poter ascoltare le sue canzoni in una location di eccezione come quella di San Leucio. Gigi Finizio è amato da tutti ed il fatto che ieri gli spettatori lo abbiano accompagnato cantando le sue canzoni ne è la dimostrazione. Con Finizio, la città di Caserta ha accolto uno degli artisti più apprezzati sulla scena nazionale e non solo, ed il fatto che abbia fatto tappa a Un’Estate da BelvedeRe mi rende particolarmente orgoglioso del lavoro di qualità che abbiamo fatto in questi mesi di preparazione al festival».

«Sono entusiasta del coinvolgimento del pubblico – ha detto Gigi Finizio – e sono rimasto piacevolmente colpito dell’affetto che ho ricevuto. La location è tra le più suggestive in Italia ed essere riusciti ad organizzare questo concerto in così pochi giorni andando subito sold-out e, tra l’altro, in un momento in cui l’Italia si sta rialzando dopo un periodo così tanto difficile, mi rende davvero fiero del nostro territorio».