CASERTA. GUARDA LE FOTO Quel che resta di un sabato sera in piazza Margherita

Non c'è controllo. Non si avverte la percezione del controllo. E questi ragazzotti bulli, violenti, spadroneggiano e fanno di Caserta ciò che vogliono.

CASERTA Questo è ciò che resta di un sabato sera nel cuore di Caserta, in piazza Margherita. Le foto, ancora una volta, immortalano una città fallita, una città in cui qualcuno si sente talmente sicuro della propria impunità da fare una cosa del genere. Il problema è sempre lo stesso: non c’è controllo, e questo ci potrebbe pure stare, ma il fatto decisivo è che non si avverte nemmeno la percezione del controllo, il timore che possa passare una pattuglia da un momento all’altro… Piazza Margherita, o piazza Dante che dir si voglia, a pochi passi dalla Reggia, crocevia della città di Caserta. Dovrebbe essere tutt’altro. Questa città dovrebbe essere tutt’altro.

GUARDA LE FOTO