CASERTA. I Riformisti per Terra di Lavoro ricordano Francesco De Martino

L’evento organizzato dalla presidente Stefania Modestino e moderato dall’avvocato Romolo Vignola.

CASERTA L’associazione Riformisti per Terra di Lavoro ha organizzato per domani, venerdì 31 marzo, alle ore 18, presso l’Hotel Europa, in via Roma a Caserta, una commemorazione di Francesco De Martino sia come accademico che come politico a poco più di venti anni dalla sua scomparsa ( 18 novembre 2002)

La presidente Stefania Modestino ha dichiarato: “L’esempio del senatore De Martino , uomo di cultura e portatore di un modo di fare la politica conoscendo il proprio territorio e spendendosi per migliorarne le condizioni, deve indurci a pensare e a credere che ci sia la possibilità di invertire la tendenza di malgoverni locali cui sembriamo rassegnati. Una politica come servizio del cittadino e del territorio, forse, è ancora possibile se ci crediamo in tanti.”

L’incontro

sarà moderato dall’avvocato, consigliere comunale e membro fondatore dell’associazione Riformisti per Terra di Lavoro nonché socialista: “Partendo da Francesco De Martino -ha dichiarato Vignola-, politico e accademico, socialista, meridionale e meridionalista, faremo insieme una riflessione su un possibile riformismo… vero e dalla parte dei cittadini”

All’incontro , promosso dai Riformisti per Terra di Lavoro , con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale interverranno il prof Gianni Cerchia e la professoressa Marialuisa Chirico ed esponenti locali e nazionali del PSI tra cui Vincenzo Maraio, Michele Tarantino, Nello Salzillo e Massimo Bellomo. I saluti istituzionali saranno affidati al presidente del consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero e al sindaco Carlo Marino.