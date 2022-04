CASERTA. Il dirigente Natale si prende una “pausa”. Ecco le deleghe che avranno i suoi sostituti, il segretario Salvatore Massi e Franco Biondi

CASERTA – Sulle motivazioni non possiamo ancora riferirvi di più, ma qualcosa è certo: per un po’ di tempo, l’ingegnere Giovanni Natale non occuperà il ruolo dirigente del comune di Caserta.

Nel decreto sindacale firmato dal primo cittadino Carlo Marino, si parla di un “periodo di assenza dal servizio” a partire dalla giornata di ieri, 20 aprile. Questo chiaramente provocherà una sostituzione di Natale nelle sue funzioni.

Ad occuparsi di alcuni degli argomenti che erano sulla scrivania dell’ingegnere ci penserà Salvatore Massi, segretario generale del comune, che avrà la gestione del servizio dello Sportello unico per le attività produttive e l’incarico di datore di lavoro, come previsto dal decreto legislativo 81 del 2008, che specifica gli obblighi relativamente alla gestione, l’organizzazione delle attività e la riduzione e la prevenzione dei rischi per i dipendenti dell’ente cittadini.

L’altro sostituto sarà, inevitabilmente, Franco Biondi, in considerazione del fatto che, oltre proprio a Natale, solo l’ingegnere di San Nicola riveste la carica di dirigente.

Biondi gestirà l’Urbanistica, quindi edilizia privata e residenziale e l’ufficio Patrimonio, relativamente anche ai fondi comunitari, nazionali e regionali.

Marino nel decreto, infine, chiarisce che al momento del rientro in servizio del dirigente Natale gli incarichi gli verranno riconsegnati.