CASERTA. “Il mio diario”: torna l’iniziativa della Polizia di Stato per gli alunni delle elementari

CASERTA – A partire da oggi, saranno distribuiti circa 10.000 diari destinati a tutti gli alunni degli istituti primari della provincia di Caserta che nel prossimo anno frequenteranno la quarta classe. E’ l’iniziativa della Polizia di Stato “Il mio diario”, giunta all’ottava edizione, presentata in tutta Italia, che nel Casertano è stata illustrata con una cerimonia svoltasi a Maddaloni, presso il Convitto Nazionale “Giordano Bruno”, alla presenza, tra gli altri, del Prefetto di Caserta Raffaele Ruberto, del Questore Antonio Borrelli e del Dirigente Scolastico Rocco Gervasio. L’istituto, che accoglie studenti delle scuole primaria e secondaria di I e II grado, ha ospitato la “Giornata sulla Legalità “, #formare_non_conformare, “dalla Primaria all’esame di Maturità, un unico percorso sui fondamenti della Costituzione per il vivere in comune”. L’evento di presentazione del Diario, aperto dalle note dell’Inno nazionale e dai saluti delle autorità, ha visto alternarsi presentazioni sul tema della legalità realizzate dai giovani studenti del Convitto e contributi di personale della Polizia di Stato sui temi della sicurezza sul web e in ambito stradale e ferroviario. Le sale del Convitto hanno poi ospitato rappresentazioni musicali e grafiche ed un vero e proprio Percorso della Legalità allestito dalla Polizia di Stato, con stand della Polizia Scientifica, Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, Polizia Postale e delle Comunicazioni, dei Cinofili e della Squadra a Cavallo della Polizia di Stato e dei Gruppi sportivi Fiamme Oro. Con “Il Mio Dario”, la Polizia di Stato si avvicina ai giovani studenti, utilizzando personaggi a fumetti, per contribuire all’educazione e al rispetto delle regole ed alla conoscenza dei valori su cui si fonda la nostra società. La novità per l’edizione 2021-2022, e’ l’ampio spazio dedicato ai temi della Carta Costituzionale, dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza digitale, in linea con la neo reintrodotta materia dell’Educazione Civica nei programmi scolastici. I supereroi della legalità Vis e Musa, protagonisti del diario, racconteranno agli studenti il significato e l’importanza della Costituzione, illustrando il contenuto dei primi 12 articoli che ne costituiscono i principi fondamentali in un inserto ritagliabile.