CASERTA. Il PalaVignola sarà gestito da Nicola Turco, la migliore offerta è della VolAlto

CASERTA (comunicato stampa) – La Volalto si aggiudica il PalaVignola. Ha rimasto sorpresi tutti il mega-progetto presentato dal patron della squadra di volley femminile, che milita in A1, Nicola Turco. Presenti all’apertura delle buste al Comune di Caserta, relative alle offerte economiche per il relativo bando di gara, il presidente Turco ed anche un’altra società. La prima offerta, ovvero quella della concorrenza, era di 20mila euro per la gestione annuale del Palazzetto. La seconda offerta, quella della Volalto, pari 36mila; quasi il doppio rispetto alla concorrenza. La Volalto vince, quindi, per il miglior progetto ma anche per l’offerta economica presentata, e si aggiudica il PalaVignola.