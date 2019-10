CASERTA. Il Piano di Dimensionamento Scolastico non piace ai genitori della “De Amicis”

CASERTA – LUTTO NELLA SCUOLA CASERTANA! Sul piede di guerra anche il comitato dei genitori del plesso De Amici_Da Vinci di Caserta. Una scuola storica e nel cuore della città capoluogo che negli ultimi anni sta crescendo in numero di alunni e personale. È tra le scuole casertane che nell’ultimo triennio avevano raggiunto risultati ragguardevoli nell’implementazione della loro offerta formativa SPAZZATE VIE da una delibera di giunta comunale datata 08.10.2019 CONTRO IL PARERE UNANIME DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROVINCIALI!

Nonostante anche le innumerevoli richieste di trattative e di ascolto chieste dal comitato dei genitori presente nella realtà scolastica il quale ha più volte evidenziato la disapprovazione della scelta di dimensionamento così come voluta dall’amministrazione comunale con comunicazione pec del 25 settembre c. a. Le scuole dal 1^settembre 2020 non esisteranno più nella loro configurazione attuale!!!

Le scuole che nell’ultimo triennio hanno registrato invece un significativo DECREMENTO del numero di alunni (e non certo per calo di nascite!!!) si vedono assegnare plessi storici come la De Amicis e il Parco Aranci al fine di rimpinguare il loro numero di alunni! MANOVRA POLITICA SCELLERATA, SILENZIOSA e DAGLI EFFETTI DISASTROSI sull’utenza con la messa a serio rischio della continuità didattica sugli alunni!!!! TUTTE LE FRAZIONI della città di Caserta, inoltre, completamente DISTRUTTE da un accorpamento a dir poco ridicolo che non tiene in debito conto il principio della territorialità ma esclusivamente la volontà di annullarle sul piano GEOPOLITICO della città!!! SVEGLIA CASERTA ⏰!!!