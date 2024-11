CASERTA. Il sindaco Marino riassegna le deleghe ai dirigenti dopo l’inchiesta sugli appalti

I due dirigenti, così come stabilito dal Sindaco Marino, non avranno alcuna delega di tipo tecnico

CASERTA – Il Sindaco Carlo Marino ha firmato i decreti con i quali ha stabilito una riassegnazione delle deleghe ai dirigenti. In particolare, dopo aver richiesto un parere al responsabile dell’anticorruzione e trasparenza del Comune, ovvero il Segretario Generale, Salvatore Massi, il primo cittadino ha siglato un provvedimento che stabilisce di assegnare ai due dirigenti Francesco Biondi e Giovanni Natale competenze esclusivamente di carattere amministrativo. Biondi e Natale, così come stabilito dal Sindaco Marino, non avranno alcuna delega di tipo tecnico. Inoltre, sempre in base a quanto deciso dal Sindaco, non potranno né svolgere il ruolo di RUP (Responsabile Unico del Procedimento), né ricoprire incarichi di direzione lavori. Inoltre, non potranno far parte delle Commissioni di gara.

All’ingegnere Francesco Biondi sono state assegnate le deleghe a: Gestione del Personale, Transizione Digitale – Servizi informatici; Servizio Affari Generali; Cenobio Sant’Agostino – Teatro Comunale – Biblioteche comunali; Eventi e Spettacoli; Ufficio Unesco; Turismo; Patrocini.

L’ingegnere Giovanni Natale, invece, si occuperà di: Servizi demografici e statistica; Sport e attività ludiche; Protezione Civile; Pubblica e privata incolumità; Datore di lavoro; Canile e randagismo.

La riassegnazione delle deleghe ha riguardato anche il dirigente Luigi Vitelli, al quale sono state attribuite le seguenti competenze: Infrastrutture del territorio; Programmazione urbanistica; Edilizia privata e per le attività terziarie; Ufficio SUE – Sportello Unico Edilizia; Espropriazioni; Mobilità; Politiche Sociali – Politiche Giovanili – Associazionismo – Formazione e Lavoro; Patrimonio – Demanio; Beni Comuni; Manutenzioni; Cimiteri; Pubblica illuminazione; Verde pubblico; Pubblica Istruzione; Belvedere di San Leucio; Servizio SUAP.

Il Segretario Generale, Salvatore Massi, infine, si occuperà di: Servizio Affari Legali e dell’Avvocatura Comunale; Gabinetto Sindaco; Ambiente ed Ecologia; Cave.