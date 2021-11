CASERTA Impianti di riscaldamento ancora spenti nelle scuole del capoluogo: migliaia di studenti costretti a far lezione al gelo

I dirigenti chiedono spiegazioni all’amministrazione comunale: con il crollo delle temperature e le finestre aperte a causa del Covid bambini e ragazzi in classe battendo i denti

CASERTA Certo anche il sindaco Carlo Marino stamattina uscendo da casa si sarà reso conto del crollo repentino delle temperature. Ebbene, stamattina, migliaia di bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia e primaria hanno dovuto fare lezione al freddo perché, ahimé, nelle scuole del capoluogo gli impianti di riscaldamento sono ancora spenti.

E proprio stamattina tanti dirigenti scolastici hanno chiamato gli uffici comunali per capire il perché non si fosse ancora provveduto al riscaldamento dei plessi di pertinenza dell’amministrazione comunale. La stessa Seconda commissione presieduta da Pasquale Antonucci, ha contattato il dirigente e l’assessore al ramo Massimiliano Marzo per chiedere delucidazioni. Tra le altre cose, oltre al crollo delle temperature va anche sottolineato che, a causa della pandemia di Covid, gli insegnanti tengono spesso le finestre aperte nelle aule per permettere il ricambio d’aria. Ora, fino a quando le temperature sono state miti, i ragazzini ed i bimbi dell’asilo non ne hanno risentito. Ma certo non si può pretendere, oggi, che si possa fare lezione battendo letteralmente i denti.