CASERTA. In giro per le vie della movida con un manganello in auto: 26enne denunciato 5 Marzo 2023 - 11:19

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro CASERTA/MARCIANISE – Dalla tarda serata di ieri e sino alle prime ore di questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Caserta hanno eseguito in questo centro un servizio coordinato di controllo del territorio nelle ore di maggior concentramento della movida cittadina. Nel corso del servizio, svolto sia nelle vie del centro che sulle principali arterie di accesso e deflusso dalla città di Caserta, i militari dell'Arma hanno proceduto all'identificazione e denuncia di dieci persone. Tra i denunciati un ventiseienne di Marcianise è stato intercettato a bordo dell'autovettura in uso in possesso di un manganello della lunghezza di 60 cm, di cui è vietato il porto, e di un grosso sasso. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.