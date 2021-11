CASERTA. Incidente mortale a Riccione indagato 20enne casertano

CASERTA (Lidia e Christian de Angelis) Incidente mortale a Riccione indagato 20enne casertano. Ieri mattina a Riccione, in viale Abruzzi, si è verificato un terribile incidente stradale dove una vettura una Fiat 500 si è schiantata contro albero, a bordo della vettura 5 giovani, tra cui il 19enne che è morto sul colpo, si tratta di Nathan Franchini di Cattolica. Gli altri quattro giovani sono rimasti gravemente feriti nello schianto. Il conducente un 20enne di Caserta F.D.B. è risultato positivo all’alcol test ed è indagato per omicidio stradale. La macchina la Fiat 500 percorreva il viale, direzione monte-mare, quando il conducente, casertano, rimasto anch’egli ferito, ha perso il controllo e si è schiantata contro un pino. Uno dei passeggeri seduti dietro, Nathan Franchini, è morto sul colpo. Sul posto immediato l’arrivo dei sanitari del 118 e gli agenti di polizia locale. Oltre alle ambulanze sono arrivati gli elicotteri del 118 da Bologna e da Ravenna. Stando alle prime ricostruzioni dei vigili, il giovane alla guida ha perso improvvisamente il controllo della macchina: prima avrebbe toccato il cordolo centrale che separa le due carreggiate, poi è finita contro un albero. I feriti, un ragazzo di 20 anni, uno di 21 e una ragazza di 18 sono stati portati all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena e un’altra ragazza di 22 è stata ricoverata a Rimini. Il pm Paola Bonetti della Procura di Rimini, ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale, ma si sta indagando anche sullo scambio dei documenti d’identità.