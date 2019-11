CASERTA – Inizia a diventare un caso particolare quello intorno alla movida, modo di definire il weekend nei locali, nella città di Caserta. Ad essere formalmente indagati per disturbo della quiete pubblica sono stati due titolari di locali, uno si trova su via Ferrante, l’altro su via Mazzini. La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha formalmente chiuso le indagini sui due proprietari.