CASERTA. La città piange Michele, muore medico 69enne

CASERTA (Lidia e Christian de Angelis) – Una scomparsa addolora due comunità, addio al dottor Michele Franzese.

In queste ore è emersa una dolorosa perdita per la comunità, si è spento lo stimato medico di 69 anni, originario di Frattamaggiore, ma che lavorava a Caserta, sposato con Fabozzi Rosalba, padre di Francesco, Riccardo e Vittorio. Lo stimato professionista si è sempre contraddistinto per le sue doti professionali e umane, una grande perdita per tutti.

I funerali saranno celebrati oggi alle 15 presso la Chiesa del Buon Pastore a Caserta e poi la salma sarà trasferita al cimitero di Frattamaggiore. Diversi i messaggi di addio e cordoglio per il dottore Franzese.