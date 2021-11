CASERTA, LA NUOVA GIUNTA. Tutte le deleghe complete, le maggiori e le minori, assessore per assessore

Qualcosa poi avremo da dire, facendoci un pò di risate sulla delega alla notte e alla follia creativa di Casale. Battarra alla cultura e alla pubblica istruzione, Martino confermata, ai 5 Stelle, ambiente, ecologia e rifiuti e qua un pò di risate ce le faremo

CASERTA – In questo secondo articolo dedicato alle deleghe agli assessori, andiamo a completare il quadro, partendo dalla riproposizione di quelle già illustrate nel primo di questi articoli.

Partiamo con Emiliano Casale, in quota Insieme, che sarà vicesindaco, assessore alle attività produttive, Suap, mobilità, parcheggi, smart city, alla notte e alla follia creativa.

Veniamo a Massimiliano Marzo, ugualmente in quota Insieme, lavori pubblici, polizia municipale, traffico e viabilità, protezione civile, barriere architettoniche, rapporti con le frazioni.

Luigi Bosco, politiche sociali, turismo, rapporti con la Regione Campania.

Domenico Maietta di Italia Viva, Urbanistica, Urban Forest, Rigenerazione Urbana e dei Borghi Collinari.

Emilianna Credentino, di Italia Viva, le sue sono deleghe non di grandissima visibilità: servizi demografici e servizi al cittadino, politiche della famiglia e giovanili, vivibilità e decoro urbano, pari opportunità, transizione digitale e beni confiscati.

Siamo in grado in dettaglio anche le deleghe di Annamaria Sadutto, entra in quota Pd: patrimonio, personale, affari generali, avvocatura o contenzioso che dir si voglia, partecipazioni in house, buone pratiche amministrative che potrebbe essere la trasparenza che al comune di Caserta è totalmente sconosciuta, organizzazione degli uffici, rapporti col mondo sindacale.

Pe quanto riguarda Gerardina Martino, nominata in quota Origini: programmazione economico finanziaria, programmi comunitari, sport, associazionismo, formazione e lavoro.

Per quanto riguarda Enzo Battarra, assessore del Pd, a lui va la delega alla cultura, alla pubblica istruzione, relazioni internazionali, programma di cooperazione, diritto alla salute.

A Carmela Mucherino, assessore di 5 Stelle, va la transizione ecologica, ambiente, ecologia, riteniamo compresi i rifiuti.