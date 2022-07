CASERTA La Provincia cede ai privati la gestione dell’Auditorium di via Ceccano

IN CALCE IL NUOVO REGOLAMENTO Il presidente Giorgio Magliocca convoca il consiglio provinciale: all’ordine del giorno il regolamento che definisce i criteri per la concessione in uso dell’impianto di via Ceccano

CASERTA (r.s.) Il presidente della Provincia Giorgio Magliocca ha convocato per giovedì 28 e venerdì 29 luglio la prossima seduta dell’Assise che dovrà approvare, ultimo punto all’ordine del giorno, il nuovo regolamento di gestione dell’Auditorium provinciale di via Ceccano. In parole povere, con tale nuovo regolamento Magliocca cede la gestione dell’impianto a privati.

Nel regolamento, che pubblichiamo in calce a questo articolo, è specificato che vengono individuati “i criteri generali per la concessione in uso di locali di proprietà provinciale, relativi alla struttura Auditorium sita in via Ceccano”.

Gli spazi saranno resi fruibili per ospitare iniziative ed attività organizzate e gestite da Enti Pubblici; Scuole di ogni ordine e grado, Università, Centri di formazione; Associazioni non profit, di promozione sociale ed altre organizzazioni del terzo settore residenti sul territorio nazionale; organizzazioni di categoria; gruppi di cittadini organizzati; artisti di ogni

categoria delle arti plastico-visive e dello spettacolo; singoli cittadini residenti sul territorio italiano. Sarà vietato ai concessionari concedere a terzi l’utilizzo dei locali. Le modalità di utilizzo potranno essere occasionali, per determinati periodi dell’anno o annuali,

Sempre nel regolamento è scritto che “la gestione degli spazi concessi in uso è a totale carico del concessionario, senza obbligo di presenza o di prestazioni di assistenza da parte di personale della Provincia.

Le tariffe giornaliere per l’effettuazione di spettacoli e/o manifestazioni con climatizzazione auditorium costeranno € 800,00; le tariffe per l’effettuazione di spettacoli e/o manifestazioni in mezza giornata (dalle 8,00 alle 13,00 o dalle 15,00 alle 20,00) con climatizzazione auditorium costeranno, invece, € 450,00; il contributo forfettario scuole (art.10 del regolamento d’uso dei locali per ulteriori richieste) sarà pari a € 150,00; le tariffe per associazioni no profit, di promozione sociale e altre organizzazioni del terzo settore con sede nella provincia di Caserta (art.12 del regolamento d’uso dei locali) giornaliero con climatizzazione auditorium € 450,00; mezza giornata (dalle 8,00 alle 13,00 o dalle 15,00 alle

20,00) €. 225,00; L’eventuale affidamento a soggetti terzi dell’intero complesso immobiliare, o di parti specifiche di

esso, per periodi superiori sarà soggetto ad apposita specifica concessione che potrà articolare le

tariffe precedenti in considerazione della durata della concessione stessa.

