CASERTA. LA SEGNALAZIONE. “Rubano pezzi di auto in sosta. Attenzione a questa macchina”

CASERTA – In queste ore sta emergendo una segnalazione relativa alla città di Caserta. Secondo quanto denunciato da un cittadino attraverso i social ci sarebbero dei ladri all’opera della zona di Piazza Mercato. I presunti malviventi, infatti, girerebbero per la città a bordo di una Renault Scenic bianca con l’obiettivo di rubare pezzi delle auto in sosta.

L’ultimo caso è di mercoledì, quando, proprio a Piazza mercato, sarebbero stati asportati da una Smart i fari posteriori.

Cercheremo di capire se si è trattato di un caso unico, un evento particolare, oppure se in giro c’è una banda che malviventi che opera con questo particolare sistema di “lavoro”.