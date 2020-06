CASERTA – Si erano recati all’ospedale Sant’Anna e Sebastiano di Caserta per far visita ad un loro congiunto comune e un battibecco, nato nella circostanza, si è trasformato in rissa. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri. Il tutto sembra essere cominciato all’interno dell’ospedale per poi spostarsi esternamente. Uno dei due ha avuto la peggio, colpito è finito a terra. Necessario l’intervento di due volanti della polizia per riportare la calma mentre il malcapitato veniva soccorso dai sanitari.