CASERTA. L’Associazione Vigili del Fuoco organizza una giornata per i piccoli pompieri di domani

CASERTA – Questa mattina nello splendido scenario dei giardini di piazza Carlo di Borbone davanti alla Reggia di Caserta i Vigili del Fuoco del Comando provinciale hanno partecipato con una “Pompieropoli” alla manifestazione organizzata dall’associazione nazionale Vigili del Fuoco e dalla Onlus “Teniamoci per mano” distretto di Caserta. La Pompieropoli nasce da un’ idea dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale per coinvolgere bambini e ragazzi fra i 3 ed i 15 anni in un percorso ludico, informativo ed esperienziale nel quale possono cimentarsi in varie attività. Un modo di imparare le norme della prevenzione e la cultura della sicurezza divertendosi per diventare così “Pompieri per un giorno”. Per l’occasione sono stati esposti vari mezzi dei Vigili del Fuoco ed è stata allestita anche una parete per le scalate, dove i piccoli “pompieri” hanno potuto provare l’emozione di arrampicarsi con l’ausilio di attrezzatura speleologica.