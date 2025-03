CASERTA. Lavoratori dello Stadio del nuoto senza stipendio da tre mesi e la Provincia di Marcello De Rosa vuole metterli alla porta

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

Da stamattina presidio permanente nel piazzale dell’impianto. IN CALCE ALL’ARTICOLO IL TESTO DEL COMUNICATO DEL SINDACATO USB

CASERTA – Vemap e Servizi Integrati è la società che eroga da qualche anno i servizi di front office e di pulizia allo stadio del nuoto di Caserta, che l’Amministrazione provinciale gestisce attraverso l’Agis. Un rapporto opaco, come quasi tutte le cose dell’amministrazione provinciale, connotate da ruberie, clientelismo rozzo e selvaggio.

Ma i nostri lettori ben conoscono le nostre posizioni sui vari Magliocca, Zannini, De Rosa, Guida, Casale e compagnia. Oggi vogliamo, invece, affrontare la vita dell’anello debole, quella dei lavoratori della Vemap e Servizi, da tre mesi senza stipendio e che, a pochi giorni dal 31 marzo, data di scadenza del contratto tra l’azienda in appalto e l’Agis, hanno subito la cocente delusione di una stabilizzazione promessa dentro a Terra di Lavoro Spa, altra società della Provincia, densa di ombre.

Sullo sfondo le strategie (di fa per dire) di Marcello De Rosa, Vicepresidente facente funzioni, uno che governa con una condanna a tre anni di reclusione per il reato di falso in atto pubblico, compiuto quando era sindaco di Casapesenna. Da stamattina è partito lo sciopero, con presidio permanente nel piazzale di ingresso dello stadio del nuoto, così come informa un comunicato del sindacato Usb che pubblichiamo integralmente in calce a questo articolo. Naturalmente seguiremo questa vicenda e i suoi sviluppi.

CLICCA E LEGGI IL COMUNICATO