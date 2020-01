CASERTA – I passaggi a livello di via Unità Italiana e via De Martino saranno chiusi al traffico per quattro notti a partire da venerdì 24 gennaio, nella fascia oraria 21,30 – 5,00. Il provvedimento è reso necessario dai lavori urgenti ai binari della linea Foggia- Napoli che RFI, Rete Ferroviaria Italiana, effettuerà nelle seguenti notti: venerdì 24-sabato 25 gennaio, lunedì 27-martedì 28 gennaio, martedì 28-mercoledì 29 gennaio, mercoledì 29-giovedì 30 gennaio.