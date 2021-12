CASERTA – Continuano i furti di pneumatici delle auto in sosta per la città. Questa volta il teatro del furto è una stradina nei pressi di Via Francesco Marchesiello. Un’auto modello Audi A2. è stata ritrovata questa mattina, senza i 4 pneumatici. Cresce l’ira dei residenti ormai esasperati da episodi del genere che si stanno verificando sempre più spesso.