SAN NICOLA LA STRADA – Dopo il furto del motore light drive di una carrozzina per disabili, avvenuto in viale Harris, nei pressi dell’Asl, di cui abbiamo dato notizia lo scorso 3 settembre (CLIKKA E LEGGI), è partita una raccolta fondi per acquistarne uno nuovo, necessario per fare riacquistare un pò di autonomia alla giovane rimasta vittima del colpo.

Ecco il link per accedere alla raccolta: https://gofund.me/2b282976.