CASERTA Luci psichedeliche e musica a palla… la Reggia vanvitelliana trasformata in discoteca

CASERTA Ha denunciato sui social quanto da lui visto e ascoltato ieri sera, passeggiando in piazza Carlo di Borbone. Da alcune sale del secondo piano della Reggia (per intenderci le sale che vengono “affittate” per eventi privati), infatti, non sono si vedevano accese vere e proprie luci psichedeliche ma, soprattutto, si ascoltavano i rumori e una musica a tutto volume, manco si trattasse di una discoteca.

La denuncia via social l’ha fatta una guida turistica che ieri si trovava in città e, ovviamente, si è scatenata l’indignazione di quei casertani che hanno a cuore le sorti del monumento vanvitelliano. Sulla necessità di sfruttare alcuni ambienti di palazzo reale per poterne avere un ritorno economico, non ci sono dubbi. Ma le regole, quelle, dovrebbero esistere ed essere applicate visto che parliamo di una Reggia che il mondo ci invidia e che è patrimonio dell’umanità.

Possibile che nessuno abbia controllato? Nessuno della direzione ha notato quanto ha visto e ascoltato la guida turistica? Ci sembra inverosimile. La direttrice Tiziana Maffei dovrebbe, probabilmente, accertarsi che i dipendenti vigilino su questi eventi privati che potrebbero rappresentare un insulto alla storia e all’arte, ma anche minare la staticità stessa delle mura e degli affreschi del monumento vanvitelliano.