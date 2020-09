CASERTA. Maltempo, domani le scuole resteranno chiuse (tranne le superiori)

***DOMANI, LUNEDI’ 28 SETTEMBRE, LE SCUOLE COMUNALI RESTERANNO CHIUSE PER VERIFICHE+++

Sto per firmare un’ordinanza con la quale chiudo nella giornata di domani, 28 settembre, le scuole comunali (scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado)) per consentire la verifica degli edifici e delle aree a verde degli istituti. Restano escluse dall’ordinanza sindacale le scuole private, le cui responsabilità di verifica e controllo spettano ai titolari, e le scuole secondarie di secondo grado, di competenza della Provincia.

La bomba d’acqua che si è abbattuta oggi pomeriggio sulla città e le previsioni per la notte non ci lasciano tranquilli. Prima di far rientrare bimbi e ragazzi in classe dobbiamo essere certi che le scuole siano perfettamente in ordine.



La sicurezza dei nostri figli viene prima di tutto.